Вашингтон, 24 августа, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Киевский режим получит некоторые из обещанных ему вооружений в срок продолжительностью до трёх лет, заявил 24 августа заместитель шефа Пентагона по политическим вопросам Колин Кол.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Он пояснил, что речь идёт о вооружениях, обещанных киевскому режиму в рамках последнего пакета военной помощи США.

«Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов и на производство которых уйдут месяцы. До того, как они прибудут на [территорию бывш. УССР], в ряде случаев пройдет один, два или три года», — цитирует заявление Кола Yahoo Finance.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Вашингтон заявил о выделении киевскому нацистскому режиму крупного пакета военной помощи, общая сумма которого достигает $2,9 млрд. В него должны войти системы ПВО, 155-мм и 120-мм боеприпасы, контрбатарейные радары, беспилотники и средства борьбы с ними.