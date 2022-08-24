Самара, 24 августа, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Образование не может функционировать вне событий, происходящих в России и обществе, поэтому особенно актуальным в настоящее время является формирование национально-культурного самосознания у каждого гражданина с самого юного возраста. Об этом 24 августа сообщил глава Самарской областиДмитрий Азаров на традиционной августовской конференции работников образования региона.

Kremlin.ru Дмитрий Азаров

«Ребенка с детства необходимо знакомить с культурой и традициями нашей многонациональной земли, прививать положительное отношение к истории Отечества, подкрепляя основами культурно-исторических знаний. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что таким фундаментом являются приверженность традиционным семейным ценностям, гражданственность и патриотизм, сохранение и изучение историко-культурного наследия многонационального Самарского края.

«Мы многое сделали в последние годы, чтобы изменить вид образовательных учреждений, чтобы появились новые школы, детские сады в каждом регионе страны, и Самарская область здесь не исключение, а один из лидеров по созданию, строительству новых образовательных учреждений. Мы наполнили их проектной, научной, образовательной деятельностью. Но на первый план сейчас, безусловно, выходит воспитательный компонент», — заявил Азаров.

Отмечается, что в конференции в режиме видеоконференцсвязи приняли участие более одной тысячи учреждений образования Самарской области, педагогические коллективы детских садов, школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, активные родители (всего порядка 50 тысяч человек).

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области проводятся патриотические смены военно-исторического лагеря «Страна героев», в регионе действуют 639 юнармейских отрядов, в 2022 году в области начал свою работу военно-патриотический центр «Авангард», в котором для 500 обучающихся были организованы учебные сборы по основам военной службы.