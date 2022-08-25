25 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 14:46 — REGNUM Задержание бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и этапирование его в Москву вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Правосудие Иван Шилов © ИА REGNUM

Утро у бывшего екатеринбургского градоначальника не задалось с самого начала. Открыв дверь своей квартиры, он увидел на пороге большое число правоохранителей. Ройзман не стал оказывать сопротивление силовикам и предоставил своё жилище для обыска. Закончив с квартирой, сотрудники правоохранительных органов попросили экс-главу города спуститься на этаж ниже, где в том же здании расположен музей «Невьянская икона». Там силовики также провели обыск.

Позже выяснится, что правоохранители задержали Ройзмана на двое суток, но теперь этот срок может быть продлён, т. к. бывшей глава Екатеринбурга вскоре окажется в руках столичных силовиков. Известно на данный момент только то, что задержанный обвиняется в дискредитации российской армии. Причём ранее Ройзман уже трижды был оштрафован по этой статье. Судя по тому, что силовики провели задержание, у них имеются веские основания считать, что экс-градоначальник может получить реальный уголовный срок.

«Ничего удивительного. Ройзман уже который месяц будто бы специально напрашивался в тюрьму. Получил по заслугам», — уверен Андрей У.

Многие пользователи были рады узнать, что карающий меч правосудия приблизился так близко к скандальной фигуре Евгения Ройзмана.

Евгений Ройзман Egd.ru

Граждане считают, что дискредитация армии во время активной фазы специальной военной операции России на территории бывшей УССР — это тяжкое преступление.

«Взялись за предателей Отечества наконец-то! Очень хороший знак!» — считает Геннадий С.

«Сначала Навальный выбыл из игры, а теперь ещё и Ройзман. Главные либероиды-предатели рано или поздно оказываются в тюрьме», — указывает Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что людям не стоит гнать лошадей, ведь Ройзману ещё только грозит предстать перед судом, и только судья решит, виновен он в дискредитации российской армии либо же нет.

«Задержание не означает, что человек признан виновным. Да, грешки за Ройзманом имеются, но пока что он только подсудимый, а не осужденный. Вдруг выяснится, что следствие к нему не имеет каких-либо серьёзных претензий?» — предполагает Николай А.

Часть людей уверена, что либеральная общественность скоро поднимет дикий вой по поводу задержания такого видного оппозиционного политика.

«Ельцин-центр» своего подопечного не сдаст. Будут пытаться вытянуть его из тюрьмы. Стоит ждать тяжёлого суда. Не завидую я судье», — написала Мария В

Ельцин центр Артём Брусницын

«Да отпустят. Либо же дадут условный срок. Ройзман — священная корова. Его на Урале долгие годы никто не трогает. Сейчас будет последнее китайское предупреждение в надежде, что Ройзман будет выступать менее радикально, нежели раньше. Этот человек представляет непростых людей. Так что реальный срок — это из научной фантастики», — считает Максим П.

Нашлись и те, кто уверены, что задержание Ройзмана будет использовано врагами нашей страны для уличной противоправной активности.

«Вероятно, Ройзаман сам напрашивался, чтобы всё-таки оказаться в тюрьме. За ним следит много либералов. Мало ли, сделают акцент на раскачку протестной массы. Всё-таки фигура Ройзмана в том же Екатеринбурге достаточно весомая», — поделился своим мнением Ринат А.

Напомним, 24 августа правоохранители провели обыски в квартире бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, а также в музее «Невьянская икона», после чего политика задержали и этапировали в Москву.