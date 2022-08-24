Рим, , 22:54 — REGNUM Лидер итальянских правых Джорджа Мелони может подвергнуться «санкциям общественного мнения», заявил 24 августа лидер либеральной Демократической партии Энрико Летта.

Джорджа Мелони Quirinale.it

Как сообщалось ранее, Мелони опубликовала на своей странице в социальных сетях запись кадров попытки изнасилования беженки из б. УСССР мигрантом из Африки. Либералы сочли такую публикацию вызывающей и неуместной, Мелони ответила, что ее оппоненты не думают ни о проблемах миграции, ни о проблемах женщин, а только о своем рейтинге.

Мелони может повторить судьбу Дональда Трампа, который также «нарушал правила приличия» и был подвергнут «санкциям» со стороны социальных сетей, отметил Летта.

Сторонники Мелони констатируют, что либералы, не имеющие шансов победить на скорых выборах, используют все методы для дискредитации оппонентов, включая шантаж «санкциями» «независимых» социальных сетей.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.