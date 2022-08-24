Минск, 25 августа, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Сервис «Google Финансы», который позволял отслеживать мировую финансовую информацию, стал недоступен в Белоруссии. При попытке открыть его страницу у пользователей внутри страны отображается ошибка 403. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Robert Scoble Google

В сообщении об ошибке говорится: «В настоящее время «Google Финансы» недоступны, так как некоторые международные поставщики данных больше не поддерживают ваш регион. Пожалуйста, проверяйте наличие новых обновлений».

В «Google Финансах» публикуются финансовые новости со всего мира, там можно отслеживать курсы валют, цены акций, отчëтность компаний, тенденции рынка, пользоваться инструментами для персонализации финансового мониторинга.