Минск, , 01:29 — REGNUM Национальный павильон Белоруссии на ВДНХ в Москве открылся 23 августа после модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Госкомимущества Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В павильоне появился отдел с мерчем президента Белоруссии Александра Лукашенко и фермерской продукцией с его малой родины — из агрогородка Александрия.

«В экспозиции представлен широкий спектр продукции белорусских предприятий пищевой и легкой промышленности, здесь можно ознакомиться с туристическим потенциалом Белоруссии, возможностями санаторно-курортного лечения и высокотехнологичной медицинской помощи», — говорится в сообщении Госкомимущества.

В церемонии открытия обновленного павильона приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 13 июня заявил, что недоволен работой белорусского павильона на ВДНХ в Москве и потребовал изменить его формат.