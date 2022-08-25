Москва, , 07:35 — REGNUM Одной из важных стратегий Запада, которая долгое время обеспечивала преимущество на международной арене, является навязанное отставание. Отказ от развития собственных технологий поощрялся импортом. При этом в той или иной стране вполне могла появиться и инфраструктура, и промышленность, но только на западном «‎железе». Об этом пишет Telegram-канал «Образ будущего» на сообщение правительства РФ о выделении 7 млрд рублей из резервного фонда на разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов.

Речное круизное пассажирское судно проекта PV300 Krsormovo.nnov.ru

«Импортозамещение естественным образом упирается в проблему преодоления навязанного отставания. Российская специфика заключается в том, что полноценной интеграции и, соответственно, полноценного отставания так и не получилось. В стране сохранились и исследовательские институты, и наработки. Несмотря на зависимость от иностранных комплектующих в целом ряде отраслей, России хватает этого наследства, чтобы проламывать лед следуя курсу на импортозамещение.

Ситуация с морским и речным флотами страны в данном случае характерна: она развивается сразу в двух плоскостях. России нужно с одной стороны преодолеть отставание, с другой — пересобрать логистические цепочки. Действовать нужно оперативно — транспортные артерии стране нужны не в перспективе. Соотношение обратное: чтобы у страны были перспективы, необходим транспорт.

Возросшее санкционное давление замедлило строительство 100 судов разного типа — от рыболовецких до пассажирских. Причина — нехватка оборудования. На то, чтобы закрыть эту брешь и возобновить реализации проектов правительство Мишустина выделило 7 млрд рублей. Деньги, что важно, пойдут не на закупку аналогов из дружественных стран, а на разработку собственных решений. Глава кабмина подчеркнул, что ситуацию необходимо держать на постоянном контроле. Понимание есть — простор для маневра в нынешнем положении ограничен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 7 млрд рублей на разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов. Представить предложения о выделении из федерального бюджета 7 млрд рублей на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по импортозамещению судового оборудования правительству поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, состоявшегося 5 апреле 2022 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что подавляющее большинство жителей России (91%) поддерживают развитие судостроения в стране и размещение отечественными компаниями заказов на строительство судов исключительно на российских верфях. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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