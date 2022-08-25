Чтобы у РФ были перспективы, нужен транспорт: правительство выделило 7 млрд
Москва, 25 августа, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Одной из важных стратегий Запада, которая долгое время обеспечивала преимущество на международной арене, является навязанное отставание. Отказ от развития собственных технологий поощрялся импортом. При этом в той или иной стране вполне могла появиться и инфраструктура, и промышленность, но только на западном «железе». Об этом пишет Telegram-канал «Образ будущего» на сообщение правительства РФ о выделении 7 млрд рублей из резервного фонда на разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 7 млрд рублей на разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов. Представить предложения о выделении из федерального бюджета 7 млрд рублей на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по импортозамещению судового оборудования правительству поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, состоявшегося 5 апреля 2022 года.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что подавляющее большинство жителей России (91%) поддерживают развитие судостроения в стране и размещение отечественными компаниями заказов на строительство судов исключительно на российских верфях. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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