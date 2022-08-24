Рим, 24 августа, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Правые Италии после победы на выборах сохранят женщинам «право» на аборты, но будут стимулировать принятие оказавшимися в трудной ситуации беременными женщинами другого решения, заявил 24 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

В первую очередь речь идет об экономической поддержке, пояснил он.

Лучшим в ЕС «семейным» законодательством Сальвини считает венгерское: оно предусматривает различные формы поддержки семей, продолжительные отпуска по уходу за ребенком и даже поддержку бабушек и дедушек, отметил политик.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.