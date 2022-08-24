Москва, 24 августа, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Сапёры Вооруженных сил и МЧС России, а также МЧС ДНР и ЛНР, обезвредили в Донбассе и освобожденных районах бывшей УССР более 600 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов, сообщает 24 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Минобороны России Роботизированный комплекс разминирования «Уран-6»

Всего с февраля 2022 года найден и обезврежен 608 861 взрывоопасный предмет.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных [территорий бывш. УССР] от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 19 891,99 га территории, 1310 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 194 км дорог. Обнаружено и обезврежено 608 861 взрывоопасный предмет», — сообщает Межведомственный координационный штаб.