Рим, 24 августа, 2022, 22:44 — ИА Регнум. По улицам итальянских городов становится опасно ходить, все шире распространены мелкая преступность, уличное насилие, незаконная торговля, целые кварталы приходят в упадок, заявила 24 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Либералы не обращают на это внимание, поскольку они очень далеки от народа, но правые после победы на выборах возьмутся за исправление ситуации, добавила она.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.