Минск, , 01:26 — REGNUM Договор между Россией и Белоруссией о предоставлении Минску кредита в $1,5 млрд на импортозамещение планируется заключить в сентябре. Об этом 23 августа сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, сообщает ТАСС.

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«Мы надеемся, в начале сентября», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, когда планируется заключить соглашение с Россией.

Говоря об уже реализуемых белорусско-российских проектах в сфере импортозамещения, первый вице-премьер сообщил, что на данный момент таких проектов три: «Один в Ленинградской области и два в развитии. Ещё 11 плюс 9 проектов у нас на рассмотрении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял, что российское и белорусское руководство договорились о выделении Белоруссии кредита для реализации программ импортозамещения.