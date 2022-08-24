Москва, 24 августа, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг, 25 августа, приедет в Карелию. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Сообщается, что Патрушев в ходе рабочей поездки посетит Петрозаводск, где проведёт совещание по вопросам обеспечения экономической безопасности Республики Карелия. В программе поездки также посещение ряда промышленных предприятий.

Кроме того, Патрушев обсудит с главой республики Артуром Парфенчиковым перспективы социально-экономического развития Карелии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013–2020 годах Патрушев возглавлял государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Также стоит отметить, что по поручению российского лидера Владимира Путина вопросы социально-экономического развития Карелии остаются на контроле аппарата Совета безопасности России.

Напомним, что в сентябре в единый день голосования состоятся выборы главы Карелии. Действующий глава республики Артур Парфенчиков также выдвинул свою кандидатуру.