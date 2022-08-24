Алтайский край, 22 июня, 2010, 11:28 — ИА Регнум. Прокуратура г. Барнаула в Алтайском крае обратилась к горожанам с просьбой проявлять бдительность в отношениях с религиозными сектами, в том числе с такой религиозной организацией как "Свидетели Иеговы". Деятельность этой организации отмечается и на всей территории региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-центре городской администрации.

Как подчеркнул старший помощник прокурора города, младший советник юстиции Евгений Сербов, в 2008-2009 годах в крае участились случаи отказа от переливания крови по религиозным мотивам членов "Свидетелей Иеговы". При этом зачастую члены религиозной организации предъявляют медицинским работникам "Волеизъявление и доверенности относительно медицинского вмешательства "Никакой крови", бланки которых они получают от руководителей религиозных организаций.

Такие случаи отмечались, по словам Сербова, в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде. В ряде случаев подобные действия повлекли тяжелые последствия. От действий указанных лиц, по заявлению старшего помощника прокурора города, страдают дети, родители которых по религиозным соображениям отказывают учреждениям здравоохранения в переливании крови.

В то же время прокуратура города обращает внимание барнаульцев на то, что в соответствии со ст. 33 "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан", утвержденной постановлением Верховного Совета РФ от 22.07.93 г., при отказе родителей или законных представителей лиц, не достигших 15-летнего возраста, либо законных представителей гражданина, признанного недееспособным, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, медицинское учреждение имеет право обратиться в суд для защиты их интересов. В крае имеются положительные прецеденты обращения медицинских учреждений в судебные органы в защиту интересов несовершеннолетних.

Кроме того, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) аннулировала разрешение на распространение на территории России зарубежных изданий "Пробудись!" и "Сторожевая башня", которые на основании решений судов признаны экстремистскими материалами. В числе последних такие решения приняты судами г. Горно-Алтайска и Ростовским областным судом. Заявитель и распространитель этой печатной продукции - Управленческий центр межрегиональной религиозной организации "Свидетели Иеговы".