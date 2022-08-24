Минск, 25 августа, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Белорусские лесники усилили охрану граничащих с Россией территорий из-за приближающегося лесного пожара из Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минлесхоза.

Yarnews.net Лесной пожар

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Угрозу трансграничного пожара должностные лица Гослесоохраны выявили с помощью средств видеонаблюдения, рассказал главный лесничий Витебского ГПЛХО Александр Измайлович.

На приграничную территорию из Россонского и Шумилинского лесхозов уже дополнительно направлены 30 человек и 8 единиц техники. Дополнительные силы направила и российская сторона.

В данный момент проводится комплекс мероприятий по недопущению перехода огня на белорусскую территорию.