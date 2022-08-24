Косовска-Митровица, Сербия, 25 августа, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Депутаты муниципальных собрании сербских городов Косовская Митровица, Звечан, Лепосавич и Зубин Поток на севере Косово и Метохии на заседании 24 августа приняли совместную декларацию, в которой высказывается поддержка президенту Сербии Александру Вучичу в поисках компромиссного и долгосрочного решения по поводу использования сербских документов и автомобильных номеров на территории южного края.

Photo Balkan Косовская Митровица

В совместной декларации также подчеркивается необходимость скорейшего формирования Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, при этом в той форме, которая была оговорена в Брюссельском соглашении, передает новостное агентство FoNet.

В документе отмечается, что эта ассоциация необходима сербскому народу в Косово и Метохии для того, чтобы он мог отстоять свои коллективные права.

Напомним, что в 2013 году представители Белграда и Приштины подписали документ, содержащий основные принципы будущей «нормализации отношений» между двумя сторонами. Документ предусматривает в том числе создание ассоциации муниципалитетов с сербским большинством. Приштина не желает выполнить этот пункт соглашения, оправдываясь тем, что это могло бы привести к созданию «второй Республики Сербской» на территории сепаратистского образования.

С 1 сентября албанские сепаратисты намерены запретить использование сербских документов и автомобильных номеров на территории Косово.