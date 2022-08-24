Правые в Италии в полтора раза популярнее либералов
Рим, 24 августа, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Правоконсервативные партии Италии на ближайших выборах могут рассчитывать на 47% голосов, таковы опубликованные 24 августа итоги исследования Demopolis.
Quirinale.it
Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони
«Братья Италии» остаются самой популярной партией страны (24%).
Альянс леволибералов во главе с Демократической партией, в свою очередь, может рассчитывать лишь на 31,5% голосов, сообщили социологи.
Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября.