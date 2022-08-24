Москва, 24 августа, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Вдоль берегов Чёрного моря сохраняется опасность, создаваемая сорванными с якорей морскими минами, сообщает 24 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

Уточняется, что речь идёт о минах, выставленных в Чёрном море вооруженными формированиями киевского режима.

«Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря мин [киевского режима] вдоль побережья причерноморских государств.

Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

Указанные коридоры функционируют в Чёрном и Азовском морях.