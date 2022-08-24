Рим, 24 августа, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Власти Италии должны улучшать ситуацию на энергетическом рынке не только через введение «предельной цены на газ» для всего ЕС, как это предлагает премьер-министр Марио Драги, заявил 24 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

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Следует использовать все возможности — увеличивать собственную добычу, увеличивать объемы импорта, «размораживать» скованные бюрократией энергетические проекты, отметил он.

И уголь, и газ, и атомная энергия должны работать на страну, вопрос только в том, чтобы использовались современные технологии, добавил Сальвини.

Все АЭС в стране были закрыты в 1990–2000 годы после нескольких проведенных референдумов по «экологическим» соображениям. В настоящее время Италия импортирует часть используемой электроэнергии.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.