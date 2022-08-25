Минск, , 01:15 — REGNUM Минчанина задержали и осудили на 15 суток за татуировку с портретом Гитлера, хотя он доказывал силовикам, что это белорусский поэт Янка Купала. Об этом сообщают белорусские правозащитники.

Гитлер

Силовики решили, что на татуировке Павла Гиля изображëн Адольф Гитлер — его объяснения, что на самом деле это портрет классика белорусской литературы Янки Купалы, оказались неубедительны.

Задержанному было предложено процитировать что-либо из творчества белорусского классика, но он ничего не вспомнил.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские нацисты, воюющие на Украине и в Донбассе, объединились в «Батальон Кастуся Калиновского», который впоследствии был преобразован в полк. Представители «Полка Кастуся Калиновского» грозили расправой белорусским омоновцам.