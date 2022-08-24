Минск, 25 августа, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Минчанина задержали и осудили на 15 суток за татуировку с портретом Гитлера, хотя он доказывал силовикам, что это белорусский поэт Янка Купала. Об этом сообщают белорусские правозащитники.

Гитлер

Силовики решили, что на татуировке Павла Гиля изображëн Адольф Гитлер, объяснения Павла, что на самом деле это портрет классика белорусской литературы Янки Купалы, оказались неубедительны.

Задержанному было предложено процитировать что-либо из творчества белорусского классика, но он ничего не вспомнил.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские нацисты, воюющие на территории бывшей УССР и в Донбассе, объединились в «Батальон Кастуся Калиновского», который впоследствии был преобразован в полк. Представители «Полка Кастуся Калиновского» грозили расправой белорусским омоновцам.