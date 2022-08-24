Москва, 24 августа, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь–июнь 2022 года составил 16 трлн 588 млрд рублей. Такие данные приводит 24 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 12 трлн 563,3 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 32%.

При этом сообщается, что доля убыточных организаций в России за I полугодие 2022 года выросла на 0,9 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 29,7%. Доля прибыльных организаций сократилась соответственно до 70,3%.

Согласно данным Росстата, за январь–июнь текущего года 39,8 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 20 трлн 640,8 млрд рублей, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 16,8 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 4 трлн 52,8 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее.