Рим, 24 августа, 2022, 22:28 — ИА Регнум. «Движение 5 звезд» поддерживает членство Италии в НАТО и хотело бы, чтобы этот альянс был прочным, заявил 24 августа лидер партии популистов Джузеппе Конте.

Presidenza della Repubblica Джузеппе Конте

Другое дело, что быть членом НАТО можно «по-разному», добавил экс-премьер страны: участвуя в принятии решений (как это делал, по словам Конте, он сам) или лишь «принимая заказы» (как это, по его мнению, делает нынешний премьер Марио Драги).

Италия должна «осознавать свою силу», а «атлантизм и европеизм» — «адаптироваться к меняющимся социально-политическим условиям», добавил Конте.

25 сентября в Италии пройдут досрочные парламентские выборы.