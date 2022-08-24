Прага, 24 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Посол России в Чехии Александр Змеевский вызван в чешский МИД в связи с заявлением российского постпреда при ООН Василия Небензи, написал 24 августа глава внешнеполитического ведомства республики Ян Липавский в соцсети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Комментируя слова Небензи, который призвал Прагу к ответу после слов чешского министра обороны Яны Черноховой о том, что ей не жаль погибшую журналистку Дарью Дугину, Липавский обвинил российского дипломата во лжи.

Назвав «возмутительными и ложными» обвинения Небензи в адрес Чехии, он предложил России «навести у себя порядок», «а уж потом говорить о терроризме».

Напомним, после убийства Дугиной Чернохова заявила, что не испытывает сожаления — ни к погибшей, ни к её отцу. Она также сказала, что «ночь на 21 августа (когда убили Дугину — прим. ИА REGNUM) в России запомнят надолго».

После этого Небензя на заседании СБ ООН отметил, что мораль «у наших западных коллег уже давно затмила русофобия». Он назвал заявление Черноховой «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

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