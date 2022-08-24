Москва, 24 августа, 2022, 22:26 — ИА Регнум. В портах, контролируемых киевским режимом, остаются блокированными 51 иностранное грузовое судно, сообщает 24 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Наряду с этим, в рамках многостороннего соглашения по безопасной транспортировке зерна из портов благополучно выведено 19 иностранных судов.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 51 иностранное судно из 14 государств.

В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов [бывш. УССР]» с 1 августа 2022 г. из… портов обеспечен выход 36 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 746 037 тонн продовольствия (511 700 тонн кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 11 тыс. тонн сои, 79 172 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 тыс. тонн сахарной свеклы, 29 600 тонн рапса)», — сообщает Межведомственный координационный штаб.