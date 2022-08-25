Рустави, Грузия, 25 августа 2022, 01:12 — REGNUM В тюрьме № 6, расположенной в городе Рустави, заключённые начали голодовку протеста, сообщает 24 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».
Большинство осужденных объявили голодовку в исправительном учреждении № 6 из-за унизительного и унижающего достоинство обращения. По словам осужденных, они не имеют медицинского обслуживания и находятся в невыносимых условиях из-за ситуации в учреждении. Об этом говорится в обращении, распространённом грузинским правозащитниками.
Напомним, что именно в Руставской тюрьме № 6 первоначально содержался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.