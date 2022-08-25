Рустави, Грузия, 25 августа 2022, 01:12 — REGNUM В тюрьме № 6, расположенной в городе Рустави, заключённые начали голодовку протеста, сообщает 24 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Большинство осужденных объявили голодовку в исправительном учреждении № 6 из-за унизительного и унижающего достоинство обращения. По словам осужденных, они не имеют медицинского обслуживания и находятся в невыносимых условиях из-за ситуации в учреждении. Об этом говорится в обращении, распространённом грузинским правозащитниками.

Напомним, что именно в Руставской тюрьме № 6 первоначально содержался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.