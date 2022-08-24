Рустави, Грузия, 25 августа, 2022, 01:12 — ИА Регнум. В тюрьме № 6, расположенной в городе Рустави, заключённые начали голодовку протеста, сообщает 24 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Большинство осужденных объявили голодовку в исправительном учреждении № 6 из-за унизительного и унижающего достоинство обращения. По словам осужденных, они не имеют медицинского обслуживания и находятся в невыносимых условиях из-за ситуации в учреждении. Об этом говорится в обращении, распространённом грузинскими правозащитниками.

Напомним, что именно в Руставской тюрьме № 6 первоначально содержался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.