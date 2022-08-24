, 22:22 — REGNUM Если итальянцы перестанут оказывать Киеву поддержку, то больше не смогут считать себя европейцами, заявил 24 августа уходящий премьер-министр страны Марио Драги.

При этом следует использовать и другие методы, от антироссийских санкций до стимулирования мирных переговоров, добавил он.

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.