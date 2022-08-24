Москва, 24 августа, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Объём промышленного производства в России в июле вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — сократился на 0,5%. Об этом 24 августа сообщает Росстат.

Greenerideal.com Производство

За январь–июль текущего года промышленное производство в стране выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, в июле снижение объемов производства в годовом выражении показали три из четырех секторов промышленного производства, учитываемых при расчете показателя. Речь идёт об обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Позитивную динамику продемонстрировал сырьевой сектор, где рост составил 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и 0,9% в годовом выражении. Обрабатывающие отрасли в июле показали рост на 2,8% по сравнению с июнем, но сократились на 1,1% в годовом выражении.

Энергетический сектор, услуги тепло- и газоснабжения нарастили объёмы на 2,2% в сравнении с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — сократились на 0,5%. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, сократились на 6,8% в месячном выражении и на 14,9% — в годовом.