Москва, 24 августа, 2022, 22:19 — ИА Регнум. У Москвы практически нет связей со странами, которые ввели санкции в отношении России. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

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«Со странами, которые ввели санкции, у нас практически никаких связей сегодня нет, в том числе на муниципальном уровне. А с другими странами мы продолжаем сотрудничать», — сказал Собянин.

При этом мэр Москвы отметил, что городская экономика сумела справиться с последствиями введенных в отношении России ограничений.