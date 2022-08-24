Рим, , 22:17 — REGNUM Протекционизм и изоляционизм не соответствуют национальным интересам Италии, заявил 24 августа уходящий премьер-министр страны Марио Драги.

Марио Драги World Economic Forum

Страна-сооснователь НАТО, ЕС и «большой семерки» будет сильной, если останется вместе с партнерами, но никогда Италия не была по-настоящему сильной в одиночку, отметил он.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.