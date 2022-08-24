Рим, 24 августа, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Протекционизм и изоляционизм не соответствуют национальным интересам Италии, заявил 24 августа уходящий премьер-министр страны Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Страна — сооснователь НАТО, ЕС и «большой семерки» будет сильной, если останется вместе с партнерами, но никогда Италия не была по-настоящему сильной в одиночку, отметил он.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.