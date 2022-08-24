Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что официальная Москва ожидает, что конфликт на территории бывшей УССР завершится путем переговоров, но только при условии, что поставленные российским руководством цели и задачи специальной военной операции будут выполнены. Об этом Небензя заявил сегодня, 24 августа, отвечая на вопрос журналистов о том, какого развития ситуации он ждёт через полгода.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

«Я хотел бы видеть, что все задачи и цели военной операции, которые были поставлены российским руководством, выполнены и у нас есть переговорное решение, которое закончит этот конфликт. При условии, что цели выполнены», — сказал Небензя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально российское руководство ставило целью СВО освобождение оккупированных киевским режимом территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также демилитаризацию и денацификацию бывшей УССР. Однако позднее руководство РФ заявило, что цели СВО расширяются и теперь уже речь идёт в том числе о самоопределении освобождённых от бандеровцев территорий бывшей УССР.