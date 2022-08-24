Рим, 24 августа, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В 2022 году весь европейский континент, в том числе и Италия, переживает тяжелый кризис, заявил 24 августа уходящий премьер-министр Италии Марио Драги.

Pxhere.com Засуха

При этом, по его мнению, было бы неправильно оставлять в стороне климатическую повестку, которая была в центре внимания еще недавно.

Обрушившиеся на Италию в 2022 году природные катаклизмы, от засухи до ураганов и таяния ледников, только укрепляют в этой мысли, сказал Драги.