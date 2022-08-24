Москва, 24 августа, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Прекращая свою деятельность в России автоконцерн Renault вместе с заводом в Москве передал новому собственнику предприятия 14 млрд рублей, которые были на его счетах. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский завод «Рено». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

По его словам, эти средства предназначены для выплаты зарплат сотрудникам и расчётов с контрагентами.

«Такие предприятия, как Renault, которое закрылось полностью, или какие-то торговые бренды, они ушли. Renault мы забрали за рубль практически. Более того, на счетах Renault нам оставили порядка 14 млрд рублей для того, чтобы мы обеспечивали заработную плату и расплачивались с контрагентами, у которых есть претензии к заводу», — сказал Собянин.