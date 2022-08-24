Рим, 24 августа 2022, 22:09 — REGNUM К осени 2024 года Италия может стать «независимой» от поставок газа из России, заявил 24 августа уходящий премьер-министр страны Марио Драги.
Это произойдет, если будут в срок реализованы проекты строительства двух терминалов по переработке СПГ, пояснил Драги.
Ранее представители правительства заявили, что в 2022 году доля российского в общем объеме потребляемого Италией газа снизилась с 40% до 25%.
Выпадающие объемы газа страна намерена заместить через увеличение закупок природного газа в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также через закупки СПГ.