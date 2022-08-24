Рим, , 22:09 — REGNUM К осени 2024 года Италия может стать «независимой» от поставок газа из России, заявил 24 августа уходящий премьер-министр страны Марио Драги.

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Это произойдет, если будут в срок реализованы проекты строительства двух терминалов по переработке СПГ, пояснил Драги.

Ранее представители правительства заявили, что в 2022 году доля российского в общем объеме потребляемого Италией газа снизилась с 40% до 25%.

Выпадающие объемы газа страна намерена заместить через увеличение закупок природного газа в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также через закупки СПГ.