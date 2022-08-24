Москва, , 22:04 — REGNUM Большинство жителей Москвы поддерживают решение властей начать специальную военную операцию на территории бывш. УССР. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в начале спецоперации на Западе многие думали, что это расколет российское общество, однако их надежды не оправдались.

«Произошел такой политический консенсус, и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием отнеслось к тем задачам, которые ставили перед военной операцией. Более того, они активно поддерживают её», — сказал Собянин.

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