Москва, 24 августа, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Большинство жителей Москвы поддерживает решение властей начать специальную военную операцию на территории бывш. УССР. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По его словам, в начале спецоперации на Западе многие думали, что это расколет российское общество, однако их надежды не оправдались.

«Произошел такой политический консенсус, и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием отнеслось к тем задачам, которые ставили перед военной операцией. Более того, они активно поддерживают её», — сказал Собянин.