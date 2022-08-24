Москва, 24 августа, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Боевики киевского режима готовят провокацию в посёлке Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 24 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на территории бывшей УССР

Нацисты подготовили к взрыву объекты водоснабжения, в результате их действий без воды могут остаться более 12 тыс. местных жителей в 11 населенных пунктах.

«По имеющейся достоверной информации в Новомихайловке Донецкой Народной Республики боевики [киевских] вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в [своих] и западных СМИ.

При этом на прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, а также позиции Вооруженных сил России, тем самым целенаправленно провоцируют российские подразделения на ответный огонь. В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов с общей численностью населения до 12,5 тыс. человек», — сообщает Межведомственный координационный штаб.