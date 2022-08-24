Тбилиси, 25 августа, 2022, 01:09 — ИА Регнум. В Тбилиси произошло нападение вооружённого человека на журналиста и оператора грузинского телеканала «Формула», сообщает 24 августа formulanews.⁠ge.

Нож

Съёмочная группа подверглась нападению непосредственно во время прямого эфира. Неизвестный мужчина, крича, что он является единственным вором в законе на этой территории, отобрал у журналиста Рати Цверавы микрофон, угрожал ему ножом и пытался напасть на оператора.

«К нам подошло конкретное лицо, у него были инструкции, мы работали в прямом эфире и попросили его не мешать в течение двух минут. Но у него в руке был нож, он угрожал убить нас, пытался напасть на моего оператора, а затем повредил наш микрофон и убежал», — сказал Цверава.

После инцидента журналисты обратились в полицию. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по статье о незаконном вмешательстве в профессиональную журналистскую деятельность. Специальная следственная служба заявила, что проведёт все необходимые следственные и процессуальные действия с целью установления и ареста лица, обвиняемого в совершении преступления.

Организация «Хартия журналистской этики» опубликовала заявление и призвала правительство обеспечить безопасность журналистов и создать надлежащие условия работы для СМИ при осуществлении профессиональной деятельности.

Напомним, что нападения на журналистов в Грузии происходят регулярно.