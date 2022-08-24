Рим, 24 августа, 2022, 22:02 — ИА Регнум. К настоящему времени газовые хранилища Италии заполнены на 80%, заявил 24 августа уходящий премьер-министр страны Марио Драги.

EU2016 SK Марио Драги

Ранее поставленная цель — добиться 90% заполнения хранилищ к октябрю — будет достигнута, все идет по плану, сказал Драги.

Ранее представители правительства заявили, что в 2022 году доля российского в общем объеме потребляемого Италией газа снизилась с 40% до 25%.