Москва, , 21:57 — REGNUM Безработица в Москве остается на низком уровне. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

Глава города признался, что после введения антироссийских санкций у столичных властей были опасения относительно ситуации на рынке труда. Однако в итоге уровень занятости в городе практически не изменился.

«Безработицы никакой у нас массовой нет — она находится на уровне 2021–2022 годов. По большому счёту, на очень маленьких уровнях. Подавляющее большинство продолжает нормально работать», — сказал Собянин.

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