Нарьян-Мар, , 22:34 — REGNUM Группа волонтёров из Ненецкого автономного округа и других регионов России отправились на побережье Баренцева моря для очистки береговой зоны от мусора и металлолома. Уборка пройдёт в районе посёлка Старый Варандей в период с 22 по 29 августа, сообщает пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа.

Мешки с мусором Анна Алябьева © ИА REGNUM

11 волонтёров «Чистой Арктики» из Москвы, Королёва, Ульяновска, Тулы, Калининграда, Екатеринбурга и Омска совместно с пятью добровольцами Ненецкого АО очистят территории посёлка Старый Варандей от остатков прошлой хозяйственной деятельности.

Отметим, что реализация федерального проекта «Чистая Арктика» началась в 2021 году. В прошлом году в проекте приняло участие более 2200 волонтёров, чьими усилиями было собрано 1500 тонн отходов. С 2022 года запланирована реализация программ по поддержке детей и коренных народов Арктики, создание инфраструктуры, культурных центров и музеев.

Как сообщало ИА REGNUM, центр «Наследие» совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика» завершили экспедицию в Красноярском крае. Очистные работы в посёлке Диксон продолжались десять дней. За это время волонтёры убрали ветхие конструкции объемом более 20 тонн, а также очистили и подготовили к торжественным мероприятиям территорию у памятника, посвященного морякам, вставшим на защиту страны во время Великой Отечественной войны.

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