Москва, , 21:55 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима продолжают использовать гражданские объекты в военных целях и прикрываться мирным населением, сообщает 24 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Вновь отмечено минирование населённых пунктов без извещения местного населения об опасности.

«В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища № 146 (ул. Науки) [киевские] националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения из данного района не проводилась;

в Николаеве в здании профессионального училища № 7 (ул. Гетмана Сагайдачного) военнослужащими ВСУ оборудованы казарма и склад боеприпасов, по периметру выставлены блокпосты;

в Харькове в здании общежития (ул. Погорелова) боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются;

в Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

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