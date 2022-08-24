Боевики киевского режима запрещают эвакуацию мирных жителей — Минобороны
Москва, 24 августа, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима продолжают использовать гражданские объекты в военных целях и прикрываться мирным населением, сообщает 24 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
Вновь отмечено минирование населённых пунктов без извещения местного населения об опасности.
«В Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища № 146 (ул. Науки) [киевские] националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения из данного района не проводилась;
в Николаеве в здании профессионального училища № 7 (ул. Гетмана Сагайдачного) военнослужащими ВСУ оборудованы казарма и склад боеприпасов, по периметру выставлены блокпосты;
в Харькове в здании общежития (ул. Погорелова) боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются;
в Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено», — сообщает Межведомственный координационный штаб.