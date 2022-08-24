Бухарест, , 22:52 — REGNUM Правительство Румынии одобрило новый пакет мер по оказанию экстренной материальной помощи нескольким тысячам фермерских хозяйств страны. Об этом 24 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Антон Мауве. Пашущий фермер. 1880-е

В первую очередь финансирование будет равномерно распределяться среди животноводов и птицеводов, а также предприятий по выращиванию зерновых культур.

Комментируя планы правительства, министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа сказал: «Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу местных работников агропромышленной сферы».

При этом он не уточнил, из каких источников эти средства будут выделены. Предполагается, что в общей сложности на поддержку отрасли румынское правительство предоставит около €12,8 млн.

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