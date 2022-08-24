Бухарест, 24 августа, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило новый пакет мер по оказанию экстренной материальной помощи нескольким тысячам фермерских хозяйств страны. Об этом 24 августа сообщает бухарестская информационная служба News.⁠ro.

Антон Мауве. Пашущий фермер. 1880-е

В первую очередь финансирование будет равномерно распределяться среди животноводов и птицеводов, а также предприятий по выращиванию зерновых культур.

Комментируя планы правительства, министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа сказал: «Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу местных работников агропромышленной сферы».

При этом он не уточнил, из каких источников эти средства будут выделены. Предполагается, что в общей сложности на поддержку отрасли румынское правительство предоставит около €12,8 млн.