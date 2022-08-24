Москва, , 22:00 — REGNUM Паспорт гражданки Казахстана видели у Натальи Вовк — исполнительницы убийства Дарьи Дугиной, передаёт 24 августа «Звезда». Паспорт, по всей видимости, поддельный.

Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина»

По словам владельца одного из гаражей в кооперативе, находящемся в четырёх километрах от места проживания Вовк, она арендовала бокс. Женщина назвалась Юлией, показывала паспорт гражданки Казахстана.

Мужчина уточнил, что Вовк, арендуя гараж, заплатила за месяц. Он предположил, что она в помещении хранила вещи.

Арендодатель также рассказал, что Вовк разговаривала с ним накануне гибели Дугиной, 19 августа. Он звонил узнать насчёт её планов по аренде на следующий месяц.

Владелец гаража сообщил, что Вовк взяла день, чтобы подумать, но не перезвонила, а ключи от помещения, как выяснилось, отдала охраннику кооператива.

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