Москва, , 21:52 — REGNUM Экономика Москвы сумела выдержат удар антироссийских санкций. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом глава города признал, что столичные власти первые месяцы волновались на тему того, как поведет себя экономика Москвы. Однако негативного сценария развития событий удалось избежать.

«У нас было огромное беспокойство первые месяцы, как поведёт себя наша экономика: справится или нет с вызовами, возникнет ли массовая безработица, закроются ли предприятия и так далее. По большому счёту ничего этого не произошло. Мы выстояли, и можно теперь с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена с честью», — сказал Собянин.

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