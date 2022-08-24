Москва, 24 августа, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Экономика Москвы сумела выдержат удар антироссийских санкций. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

При этом глава города признал, что столичные власти первые месяцы волновались о том, как поведет себя экономика Москвы. Однако негативного сценария развития событий удалось избежать.

«У нас было огромное беспокойство первые месяцы, как поведёт себя наша экономика: справится или нет с вызовами, возникнет ли массовая безработица, закроются ли предприятия и так далее. По большому счёту ничего этого не произошло. Мы выстояли, и можно теперь с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена с честью», — сказал Собянин.